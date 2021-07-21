Fransa'da 'ifade özgürlüğüne' soruşturma

ZORUNLU AŞI İSYAN ETTİRDİ!

Mişel Enc Flori isimli Fransız vatandaşı zorunlu aşı politikası ve sağlık kartı uygulamasını eleştirmek için Cumhurbaşkanı Macron'u Hitler'e benzeterek karikatürize etti.

Karikatürlerin üzerine de sprey boyalarla ''utan'' ifadesi yazdı.

"O" afiş, Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri ifade özgürlüğü olarak nitelendiren Macron yönetimini ayağa kaldırdı..

Toulon savcılığı flori hakkında kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlattı.