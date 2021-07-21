Pakistan'dan TikTok kararı: 4'üncü kez yasaklandı

Pakistan Telekomünikasyon Ajansınca (PTA), Twitter'dan yapılan açıklamada, TikTok uygulamasına ve platformun internet sitesine erişimin engellendiği duyuruldu.

Açıklamada, uygunsuz içeriklerin TikTok'ta varlığını sürdürmesi ve platformun bu tür içerikleri kaldırmada başarısız olması sebebiyle söz konusu yasak kararının alındığı kaydedildi.