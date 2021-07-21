Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI...

Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.