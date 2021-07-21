Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Vakalarda ciddi artış yaşanabilir!

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de 800'ü aşar." dedi.

Bakan Spahn, herkesin, buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini ifade ederek, halkı önlemlere uymaya çağırdı.