Dünya genelinde yapılan koronavirüs aşısı rakamı açıklandı! İşte Türkiye'nin sırası

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 75,80 oldu. 39 milyon 60 bin 492 kişiye ilk doz, 21 milyon 268 bin 32 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.