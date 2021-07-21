Almanya Başbakanı Merkel ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüştü! Masada iki husus var
Son dakika haberleri... Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede Ukrayna meselesi ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı ele alındı.
Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafın barışçıl çözümü için Minsk anlaşmalarının uygulanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.
Demmer, görüşmede, Ukrayna'nın üzerinden gaz geçişinin ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı gibi enerji konularının yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alındığını kaydetti.