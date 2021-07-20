Ünlü astronot Astronot Shane Kimbrough paylaştı! İşte dikkat çeken İstanbul sözleri
Astronot Shane Kimbrough, İstanbul’a ait iki fotoğraf paylaştı. Kimbrough, “İkinci fotoğraftaki Atatürk Olimpiyat Stadı, adını Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten almıştır” dedi
ABD'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü Türkiye'ye yer verdi.
Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz.
Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.
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