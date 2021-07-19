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Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da Karabağ'ı görüşecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da Karabağ'ı görüşecek

Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında kritik görüşme! İki lider yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da Karabağ'ı görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başkent Moskova'da Karabağ'ı görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı'nın yazılı açıklamasına göre, Putin'in Aliyev ile görüşmesinde, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de Karabağ'a ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması, bölgedeki ekonomik ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması, geliştirilmesiyle ilgili konular ele alınacak.

Toplantıda, Rusya ve Azerbaycan arasında "stratejik" ilişkilerin güçlendirilmesi konusu da görüşülecek.

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