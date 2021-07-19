Rusya'dan 15 Temmuz açıklaması: Türkiye'nin zaferi ABD'nin ciddi yenilgisidir

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER BOZULMAK İSTENDİ

Bu darbe girişiminin, Türkiye'nin izlediği dış politikasına karşı çıkan güçleri ortaya çıkardığını belirten Karlova, "Bu güçlerin eşimin suikastının arkasında olduğunu düşünüyorum. Çünkü birisi, Rusya ve Türkiye'nin arasını bozmak istedi. Darbe girişiminin engellenmesi, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü gösterdi." dedi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Basın Müşaviri Orhan Gazigil ise 15 Temmuz'da demokrasinin üstünlük kazandığını vurgulayarak, "Türk halkı, 2016'daki darbe girişimine karşı çıkarak kendisini koruyabildiğini gösterdi. Tekrar darbe yapmak isteyenler, Türk halkının buna karşı çıkacağını biliyor." ifadesini kullandı.