Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik bir tepki daha: Kendinden utanmalısın sen bir ateistsin
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneyinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağa bir ziyaret gerçekleştirdi. Macron'un müzikal grupla ilahiler söylediği esnada kalabalık içerisindeki bir kişi Macron'a "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." diyerek tepki gösterdi. Macron'un korumaları hemen olaya müdahale ederken, Macron'a tepki gösteren kişi tutuklandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Lourdes kenti ziyareti sırasında kalabalıktan bir kişi "Macron sen bir ateistsin, ilkel bir ateist" diyerek tepki gösterdi.
KENDİNDEN UTANMALISIN! SEN BİR ATEİSTSİN
Cumhurbaşkanı Macron, Fransa tarihinde bir ilk olarak, ülkenin güneydeki Pireneler bölgesinde bulunan Lourdes kentindeki tapınağı ziyaret etti.
Ülkenin en büyük Hristiyan hac merkezi olan tapınakta, müzikal grupla ilahi söyleyen Macron'a kalabalıktan bir kişi, "Kendinden utanmalısın. Bu bir skandal, sen bir ateistsin, ilkel bir ateist. Burada olmaya hakkın yok." ifadeleriyle tepki gösterdi.
TUTUKLANDI
Korumaların derhal müdahale ettiği kişi gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada tapınak görevlilerinden birini yaraladığı belirtilen bu kişinin, tutuklandığı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Macron, 8 Haziran'da Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat atmıştı.
Saldırgan, Macron'a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız kralları ve şövalyelerin savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.
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