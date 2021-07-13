Pakistan'ın KKTC'yi tanıma sinyali! Rumlar panikledi

Ankara'nın Pakistan Büyükelçiliği sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne(KKTC) bir heyet göndereceğini ilan etti. Büyükelçilikten konuya ilişkin olarak "Bu rutin bir uygulama. Bizim orada konsolosluğumuz olmadığı için Pakistan vatandaşlarının vize işlemleriyle alakalı olarak konsolosluk memurlarından oluşan bir ekip gitti" bilgisi verildi. Buna karşın paylaşımda fiili duruma uygun şekilde 'KKTC'nin resmi olarak zikredilmesi Yunanistan ve GKRY'de panik, Kıbrıs Türklerinde heyecan yarattı.