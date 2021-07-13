Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 94'e yükseldi
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 94'e yükseldi.
Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından 94 ceset çıkarıldığını, enkazda olduğu tahmin edilen 22 kişiye halen ulaşılamadığını belirtti.
Cava, söz konusu 94 kişiden 83'nün kimliğinin belirlendiği bilgisini paylaştı.
Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.
270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ
Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.
Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.
Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü yıkılmıştı.
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