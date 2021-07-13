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Çin'de otel binası çöktü: 8 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2021
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Çin'de otel binası çöktü: 8 ölü

Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 kişinin otel enkazından kurtarıldığı ve 9 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde bir otel binası çöktü.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, 14 kişinin otel enkazından kurtarıldığı ve 9 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.

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