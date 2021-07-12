Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! ABD'de havadaki golf topuna yıldırım çarptı!
ABD’nin Texas eyaletinde golf oynadığı esnada atış yapan Tomas Enrique Gomez'in vurduğu topu havada yıldırım çarptı. Yaşanan ilginç olay dünyada ilk olurken, o anlar Gomez’in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla kaydedildi. İşte o anlar...
ABD'nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.
HAVADAYKEN YILDIRIM ÇARPTI
ABD'de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.
TOPA ÇARPMASINA SEVİNDİM
Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, "Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...
- Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK SGK Bağkur 2021 Temmuz maaşları ayın kaçında yatar?
- AÖL 3. dönem sınav sonuçları için kritik tarih... 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 11 gün mü, belli oldu mu? Tüm detaylar...
- Sıfır araba fiyatları dengelendi! Yerle yeksan oldu! 160.000 TL'ye kadar Fiat, Dacia, Renault, Opel modelleri...
- Derin nefes aldıracak! Sosyal yardım ödemelerine de zam geldi! Evde bakım aylığı, 65 yaş...
- Detayları belli oldu! 1.556 TL destek ödemesi yapılacak! asgari ücret üzerinden ödenen prim ve vergiler ise...
- F1 biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2021 Türkiye Grand Prix (GP) Formula 1 bileti nereden, nasıl alınır? Bilet fiyatları...
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Ve son dakika açıklandı! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Seyyanen zam...
- Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu
- DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süresi...