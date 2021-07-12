12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! ABD'de havadaki golf topuna yıldırım çarptı!

Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! ABD'de havadaki golf topuna yıldırım çarptı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
ABONE OL
Milyonda bir ihtimal gerçekleşti! ABD'de havadaki golf topuna yıldırım çarptı!

ABD’nin Texas eyaletinde golf oynadığı esnada atış yapan Tomas Enrique Gomez'in vurduğu topu havada yıldırım çarptı. Yaşanan ilginç olay dünyada ilk olurken, o anlar Gomez’in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla kaydedildi. İşte o anlar...

ABD'nin Texas eyaletinde Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı.

HAVADAYKEN YILDIRIM ÇARPTI

ABD'de milyonda bir meydana gelecek bir olay yaşandı. Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde bulunan Topgolf adlı golf kulübünde, geçtiğimiz perşembe günü fırtınalı bir havada golf oynayan 18 yaşındaki Tomas Enrique Gomez'in vurduğu golf topuna havadayken yıldırım çarptı. Golf topuna yıldırımın çarptığı an ise Gomez'in arkadaşı Arlette Ibarra tarafından telefonla anbean kaydedildi.

TOPA ÇARPMASINA SEVİNDİM

Gomez olayın ardında yaptığı açıklamada, "Yıldırımın benim yerime topa çarpmasına sevindim" dedi.

Havadaki golf topuna yıldırım çarptı HAVADAKİ GOLF TOPUNA YILDIRIM ÇARPTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA