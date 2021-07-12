İngiliz gazeteci Türkiye üzerindeki planı deşifre etti! Oluşturulan ekibin asıl hedefi...

"ERDOĞAN'I ELEŞTİRENLER ABD'Yİ GÖRMÜYORLAR"

Mercouris'e göre Neoconlar; Ukrayna üzerinden hareket etmeye çalıştı ama Rusya buna çok hızlı bir yanıt verdi. O yüzden Bolton ekibi de zaman kaybetmeden Türkiye'ye yöneldi ve Türkiye Demokrasi Projesi'ni başlattı. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Mercouris, Türkiye'de bir kriz çıktığı takdirde bu krizin Orta Asya, Batı Asya, Doğu Akdeniz, Avrupa ve hatta ABD'ye ulaşacağını, ancak söz konusu ekibin bunu önemsemediğini, tek isteklerinin burada bir kaos yaratarak Erdoğan'ı yıkmak olduğunu belirtti.