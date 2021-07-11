İskeçe’de öfke günü! Yunanistan'ın Batı Trakya'daki hukuksuz kararına tepki

Yunanistan hükümetinin Batı Trakya Türk Azınlığı'na karşı yıllardır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yok sayan yaklaşımı protesto edildi. Türk azınlık, Yunanistan Yüksek Mahkemesi'nin (Arios Pagos) İskeçe Türk Birliği'nin (İTB), AİHM kararları doğrultusunda yeniden tescil başvurusunu ret kararını protesto etti. Gösteride Yunanistan'ın Türk azınlığın milli kimliğine karşı sürdürdüğü inkarcı politikalardan vazgeçmesi ve Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak AİHM kararlarını uygulamak zorunda olduğu vurgulandı.

OTURMA EYLEMİ

İTB yönetim kurulunun kararıyla gerçekleştirilen eylemde, İskeçe'de çarşı içerisindeki İTB binası önünde toplanan birlik üyeleri ile İskeçe ve Gümülcineli çok sayıda kişi, "Türk azınlık için adalet", "Haksızlıklara, ayrımlara hayır", "Barış, eşitlik" sloganları atarak şehir meydanına kadar yürüdü. Şehir meydanında, Yunan mahkemesinin İTB kararıyla ilgili yapılan konuşmaların ardından bir süre oturma eylemi gerçekleştiren Türkler, olaysız dağıldı. İTB'nin protesto eylemine Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, SYRİZA İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, KİNAL Gümülcine Milletvekili İlhan Ahmet, DEB Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu ile azınlığın çeşitli kurum ve kuruluşları da destek verdi.

TÜRK' İFADESİNE İZİN YOK BATI

Trakya'da, isminde "Türk" kelimesi olduğu gerekçesiyle 1983'te mahkeme kararıyla kapatılan İTB, iç hukuk yollarının sonuçsuz kalmasıyla 2005'te konuyu AİHM'e taşıdı. 2008'de karara bağlanan davada, AİHM, derneklerin kapatılmasıyla "örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddenin ihlal edildiği" görüşüne vardı. Davacıların o dönemden bu yana kararın uygulanmasına yönelik yaptığı iç hukuk başvuruları ise sonuçsuz kalıyor.

38 YILLIK HAK ARAMA MÜCADELESİ

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu, eylemi Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin milli kimliğini inkarına dayanan politikasından kaynaklanan mevcut duruma tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Ahmetoğlu, "İTB'nin 38 yıllık hak arama mücadelesi ve 13 yıldır AİHM kararlarının uygulanmaması, bu yanlış ve insan haklarına her anlamda ters politikanın bir yansıması ve bir sonucudur. Bizler buna tepki gösteriyoruz. Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar devam edecektir" dedi.