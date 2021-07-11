Türk azınlığının haklarını tanıması için Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda "Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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