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Türk azınlığının haklarını tanıması için Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2021
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Türk azınlığının haklarını tanıması için Türkiye'den Yunanistan'a çağrı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya Türk azınlığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından tanınan haklarını teslim etmesi için Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan çağrıda "Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu İskeçe Türk Birliği'nin haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini destekliyoruz. Yunanistan'ı, Türk Azınlığın AİHM tarafından tanınan haklarını teslim etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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