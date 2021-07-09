UNICEF, Afrika'ya 220 milyon koronavirüs aşısı gönderecek
DÜNYA AA
Koronavirüsle mücadelede zor günler geçiren Afrika için müjdeli haber verildi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Afrika'ya 220 milyon doz koronavirüs aşısı gönderileceğini açıkladı.
UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre, kıtaya 2022 sonuna kadar 220 milyon doz Johnson&Johnson aşısının ulaştırılması için Belçikalı Janssen Pharmaceutica NV şirketiyle anlaşma imzalandı.
Bu yılın sonuna kadar 35 milyon doz aşının teslim edilmesini öngören anlaşma, talep olması halinde 180 milyon doz aşının daha tedarikine izin veriyor.
UNICEF Başkanı Henrietta Fore, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, dünyada aşıya erişimin eşit ve adil olmadığını ifade ederek kıtaya aşı erişiminin sağlanması için desteklerini sürdürdüklerini belirtti.
DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, dün, kıtanın geçen hafta ikinci dalgadaki zirve noktasını geçerek yeni bir rekor kırdığını ve vaka sayılarının bir önceki haftaya oranla 251 bin arttığını aktarmıştı.
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