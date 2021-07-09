Afganistan'da ateşkes görüşmeleri | Taliban: Görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız
Son dakika haberi... Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulunuyor. Gündemde ABD'nin ülkeden çekilme süreci ve sonrasında izlenecek yol haritası var. Hangi başlıklar masada? Neler konuşuluyor? Soruların cevabı Moskova'dan A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev'de.
Moskova'daki Taliban heyeti: "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız"
Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz
Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik