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Afganistan'da ateşkes görüşmeleri | Taliban: Görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.07.2021 Güncelleme Tarihi: 09.07.2021
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Afganistan'da ateşkes görüşmeleri | Taliban: Görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız

Son dakika haberi... Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulunuyor. Gündemde ABD'nin ülkeden çekilme süreci ve sonrasında izlenecek yol haritası var. Hangi başlıklar masada? Neler konuşuluyor? Soruların cevabı Moskova'dan A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev'de.

Moskova'daki Taliban heyeti: "Kabil'deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha'daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız"

Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz

Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik

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