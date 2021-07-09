ABD'de uygulanan Kovid-19 aşısı 280 bine yakın olası ölümü engelledi

Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu'ndan araştırmacılar, aşıların olmaması halinde ABD'deki salgında ihtimallerin ne olacağı konusunda modelleme üzerinden yapılan bir projeksiyon raporunu yayınladı.

Raporda, Kovid-19 aşı uygulamasının olmaması halinde, haziran sonuna kadar, ABD'de devam eden salgında 279 bin fazladan ölüm olacağı, 1 milyon 250 bine yakın kişinin de hastanelere kaldırılacağı öngörüsünde bulunuldu.