ABD'de uygulanan Kovid-19 aşısı 280 bine yakın olası ölümü engelledi
Koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili ABD’de yapılan araştırmada, aşının ülkede yaklaşık 280 bin olası ölümü ve milyondan fazla hastaneye kaldırılmaları engellediği belirtildi.
Yale Üniversitesi ve Commonwealth Fonu'ndan araştırmacılar, aşıların olmaması halinde ABD'deki salgında ihtimallerin ne olacağı konusunda modelleme üzerinden yapılan bir projeksiyon raporunu yayınladı.
Raporda, Kovid-19 aşı uygulamasının olmaması halinde, haziran sonuna kadar, ABD'de devam eden salgında 279 bin fazladan ölüm olacağı, 1 milyon 250 bine yakın kişinin de hastanelere kaldırılacağı öngörüsünde bulunuldu.
Beyaz Saray Kovid-19 müdahale direktörü Jeff Zients, basın toplantısında, söz konusu rapora atıfta bulunarak, "Bu, tüm hükümet stratejimizin işe yaradığının ve Amerikalıların yaşamlarında önemli ölçüde daha fazla trajedinin önlediğine dair başka bir kanıttır." ifadesini kullandı.
Araştırmacıların söz konusu modellemede, Kovid-19'un yeni varyantlarının yaygınlığı ve bulaşıcılığı ile aşıların etkinlik oranları, enfeksiyonda günlük temaslar ve salgına bağlı ciddi sağlık sonuçlarının yaşa özgü riskleri gibi faktörleri dikkate aldığı kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hayvan hakları yasasında neler var? Yeni Hayvan Hakları yasası neleri kapsıyor, cezaları ne? İşte maddeleri...
- Bayram'da pandemi destek parası ödenecek mi? Kurban Bayramı'nda 1100 TL destek ödemesi var mı?
- İŞKUR ile Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman sona erecek? E-devlet sorgulama ekranı...
- Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? En güzel aşure tarifi...
- EDHO'dan nevri döndürecek ayrılık iddiası! Başrol oyuncusu yeni sezon başlar başlamaz...
- Ve son dakika belli oldu! Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Krediler kayıttan düşecek...
- Emekliye 192 TL taksitle kredi fırsatı! Cüzdanlar derin nefes alacak! %1.58 ile kampanyada üst limit...
- Bayram tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Bayram tatili kaç gün olacak, uzatıldı mı? 11 gün mü?
- Satan bin pişman, fiyatlar arşa çıkıyor! İkinci el araba için tarih verildi! Beklenenden daha çok...
- Bankalar ateş aldı! Faizler tırmanışa geçti! 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL olacak?
- 2021 çay budama paraları ne zaman ödenecek? Bu sene çay budama paraları hangi tarihte yatar?
- e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı...