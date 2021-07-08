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Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka vefat ağır hasta ve test tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 Kovid-19 vaka vefat ağır hasta ve test tablosu | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 savaşında son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Öte yandan Türkiye'de 24 saate uygulanan Kovid-19 aşısı miktarı da tabloda yer aldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 8 Temmuz 2021 tarihine ait koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu. Peki; Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi vefat etti? İşte Sağlık Bakanlığı'nın covid19.saglik.gov.tr web adresinden paylaştığı Türkiye'nin Covid-19 vaka ve vefat tablosu…

VAKA VE VEFAT RAKAMLARI

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU (8 TEMMUZ)

BAKAN KOCA'DAN MESAJ

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, "Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun." dedi.

AŞILAMADA SON DURUN NE?

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte (7-8 Teuumz) birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 842 bin 570 aşı uygulandı.

GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN VAKA TABLOLARI (7 TEMMUZ)

26 HAZİRAN- 2 TEMMUZ İLLERE GÖRE VAKA HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı. Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

6 TEMMUZ

5 TEMMUZ

4 TEMMUZ

3 TEMMUZ

2 TEMMUZ

1 TEMMUZ

30 HAZİRAN

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