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Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 2 asker yaralandı

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 2 asker yaralandı

Irak'ta bulunan ve ABD tarafından kullanılan  Ain al-Asad hava üssüne çarşamba günü füzeli saldırı düzenlemişti. ABD tarafından yapılan açıklamada saldırıda 2 askerin yaralandığı belirtilirken, saldırıda yaralanan askerlerin sağlık durumu hakkında da bilgi verildi. Açıklamada bölgeye bu hafta dört kez saldırı düzenlendiği de belirtildi.

ABD tarafından yapılan açıklamada Çarşamba günü Ain al-Asad hava üssüne yapılan saldırı sonucunda iki ABD askerinin yaralandığı açıklandı.

Saldırıda en az 14 füze kullanıldığı belirtilirken, füzelerin hava üssünün çevresinde bulunan evlere de isabet ettiği ifade edildi.

İKİ ASKERİN SON DURUMU BELLİ OLDU

Yapılan açıklamada füze saldırısında yaralanan askerlerden birinin beyin sarsıntısı geçirdiği ifade edilirken, diğer askerin saldırıyı ufak sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

BU HAFTA DÖRDÜNCÜ SALDIRI

Düzenlenen saldırının bu hafta içinde ABD üssü çevresine yapılan dördüncü saldırı olduğu belirtildi. Açıklama bundan önceki saldırılarda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın da yaşanmadığı açıklandı.

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