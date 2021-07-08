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Son dakika: İsveç’te içinde 9 kişinin bulunduğu uçak düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika dünya haberi... İsveç’in Orebro kenti yakınlarında içinde 9 kişinin bulunduğu uçağın, kalkışın ardından kısa bir süre düştüğü bildirildi. Öte yandan uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi.

SON DAKİKA: İsveç'in Orebro kenti yakınlarında paraşütle atlamak için dizayn edilmiş bir uçağın kalkışın ardından düştüğü bildirildi.

Uçakta 9 kişinin olduğu aktarılırken, uçaktakilerin durumu hakkında henüz net bir bilgi olmadığı bildirildi.

Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden Emil Gustavsson basına verdiği demeçte, uçağın kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve uçaktakiler hakkında henüz bilgi sahibi olmadıklarını ifade etti.

Polis Sözcüsü Lars Hedelin, olayı "tam bir kaza" olarak nitelendirerek, kazada çok sayıda kişinin öldüğünü bildirdi.

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