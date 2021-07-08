Siauliai'daki kritik toplantı yarıda kesildi! Savaş uçakları havalandı askerler harekete geçti

UÇAĞIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN KÜRSÜLERİ KALDIRDILAR

Hareketli dakikaların yaşandığı hava üssünde basın toplantısı yarıda kesilirken, uçağın önünün açılması için kürsüler ve bayraklar da kaldırıldı. Rus uçağının haber vermeden bir uçuş gerçekleştirdiği, bu nedenle Litvanya'daki uçağın takip için havalandığı aktarıldı. Uçağın havalanmasının ardından basın toplantısı kaldığı yerden devam etti.