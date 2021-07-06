Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Delta varyantı ve aşı açıklaması: Herkes iki kez düşünmeli

Biden, "Bu hafta sonuna kadar 160 milyon Amerikalı tam olarak aşılanmış olacak. Bu mart ayında belirlediğim bir hedefti ve 4 Temmuz'dan sadece birkaç gün sonra bunu başaracağımız için heyecanlıyım." dedi.

Kovid-19 vakaları ve ölümlerinin yüzde 90 azaldığını belirten Biden, ocak ayından bu yana tam olarak aşılanan milyonlarca Amerikalının eskisi gibi hayatlarına döndüğünü, işletmelerin yeniden açıldığını ve yüksek bir ekonomik büyümenin öngörüldüğünü anlattı.