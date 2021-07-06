Son dakika: Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı
Son dakika haberine göre Almanya'da Düsseldorf Havalimanı’nda bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişinin yaralandığı aktarılırken saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.
Almanya Federal polisi, Düsseldorf havaalanının otoparkında bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Bir kişinin bıçakla yaralandığı aktarılırken, saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Yerel saatle 12.16'da gerçekleşen saldırıda, saldırganın havalimanı otoparkına doğru yürüyen bir kişiye saldırdığı aktarıldı.
Federal polis sözcüsü, yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.