Çinli astronotlardan ilk uzay yürüyüşü

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, astronotlar ilk uzay yürüyüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Astronotlar, görev kapsamında mekanik kolun taşıma performansını test etti ve Tianhe'nin dışındaki panoramik kamerayı yukarı kaldırarak ayarlarını tamamladı.