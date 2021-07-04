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Çinli astronotlardan ilk uzay yürüyüşü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Çinli astronotlardan ilk uzay yürüyüşü

Son dakika haberi... Çin'in kendi uzay istasyonunda görevli 2 astronot, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Astronotlar, Shenzhou-12 kapsülü ile 3 aylık görev için 17 Haziran'da Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderilmişti.

Çin'in Shenzhou-12 kapsülü ile uzaya gönderdiği 3 astronottan 2'si, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'den çıkarak ilk araç dışı aktivitelerini tamamladı.

Çinli astronotlardan ilk uzay yürüyüşü

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, astronotlar ilk uzay yürüyüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Astronotlar, görev kapsamında mekanik kolun taşıma performansını test etti ve Tianhe'nin dışındaki panoramik kamerayı yukarı kaldırarak ayarlarını tamamladı.

Çinli astronotlardan ilk uzay yürüyüşü

Çinli astronotlar, ayrıca uzay aracının dışındaki diğer ekipmanları da kurdu. Görevleri sona eren astronotlar, yaklaşık 7 saat sonra Tianhe'ye geri döndü.

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