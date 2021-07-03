İsrail yine saldırdı! Filistin Kızılayı duyurdu: Gerçek ve plastik mermi kullanıldı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her cuma, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimci bulunduğu tahmin ediliyor.

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