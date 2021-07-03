Son dakika: Libya'da seçim bilmecesi! İsviçre'de uzlaşı sağlanamadı

Libya'nın geleceği ile ilgili önemli bir toplantı İsviçre'de gerçekleşti.

Buradaki toplantıda Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamadı.