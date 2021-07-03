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Son dakika: Libya'da seçim bilmecesi! İsviçre'de uzlaşı sağlanamadı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Son dakika: Libya'da seçim bilmecesi! İsviçre'de uzlaşı sağlanamadı

Son dakika haberleri... İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamadı.

Libya'nın geleceği ile ilgili önemli bir toplantı İsviçre'de gerçekleşti.

Buradaki toplantıda Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temeli konusunda uzlaşı sağlayamadı.

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