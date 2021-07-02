Son dakika | Hawaii açıklarında Boeing 737 tipi kargo uçağı düştü

Federal Havacılık İdaresi (FAA) de olayı doğrulayarak, 2 pilotun sağ kurtulduğunu duyurdu. FAA tarafından yapılan açıklamada, "Pilotlar motor arızası bildirmişti, Honolulu'ya dönmeye çalışıyorlardı. Sahil Güvenlik, 2 pilotu da kurtardı. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile birlikte olayı araştıracağız" ifadeleri yer aldı.



ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Transair olarak faaliyet gösteren kargo uçağı Hawaii'nin başkenti Honolulu'dan kalkış yapmasından kısa süre sonra motor sorunu nedeniyle geri dönmeye çalışırken okyanusa düştü.