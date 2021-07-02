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Müslüman ailenin evine domuz eti sürüp arabalarına astı! ABD'de nefret suçu işleyen Ricky Uwich gözaltına alındı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Müslüman ailenin evine domuz eti sürüp arabalarına astı! ABD'de nefret suçu işleyen Ricky Uwich gözaltına alındı

ABD’nin Las Vegas kentinde, Müslüman komşularının evine ve aracına domuz eti sürerek asan 58 yaşındaki Ricky Uwich gözaltına alındı. Uwich'in nefret suçu işlediği o anlar Müslüman ailenin güvenlik kameralarına yansıdı.

ABD'nin Las Vegas kentinde, Müslüman komşularının evinin kapısına ve aracına domuz eti süren bir kişi nefret suçu işlemekten gözaltına alındı.

TERÖRİST OLMAKLA SUÇLADI

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre polis raporunda, 58 yaşındaki Ricky Uwich'in ocak ayından beri Müslüman komşularını taciz ettiği, onları terörist olmakla suçladığı belirtildi.

"MÜSLÜMANLARDAN HOŞLANMIYORUM"

Müslüman ailenin arkadaşça yaklaşıp ikramda bulunmaya çalışmasına rağmen Uwich'in 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Müslümanlardan hoşlanmadığını söylediği kaydedildi.

EVİNİN KAPI KOLLARINA VE ARAÇLARA DOMUZ ETİ SÜRDÜ

Tacizlerini daha da ileri götüren Uwich'in, Müslüman ailenin evinin kapı koluna ve araçlarına domuz eti sürmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Bunun üzerine polis, Uwich'i gözaltına aldı.

Uwich'in ırk, renk, din veya ulusal kökene dayalı taciz, takip ve nefret suçlamasından yargılanacağı ifade edildi.

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