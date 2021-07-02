Müslüman ailenin evine domuz eti sürüp arabalarına astı! ABD'de nefret suçu işleyen Ricky Uwich gözaltına alındı

ABD'nin Las Vegas kentinde, Müslüman komşularının evinin kapısına ve aracına domuz eti süren bir kişi nefret suçu işlemekten gözaltına alındı.

TERÖRİST OLMAKLA SUÇLADI

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre polis raporunda, 58 yaşındaki Ricky Uwich'in ocak ayından beri Müslüman komşularını taciz ettiği, onları terörist olmakla suçladığı belirtildi.