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İngiltere ve Hollanda'ya ait savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.07.2021
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İngiltere ve Hollanda'ya ait savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı

Karadeniz'den dönen İngiltere ve Hollanda'ya ait savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyerek Ege Denizi'ne açıldı. Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçen gemilere Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

Rusya'nın Karadeniz'de uyarı ateşi açtığı İngiliz Kraliyet Donanması'na ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 14.30 peş peşe Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ile Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemileri, 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen savaş gemileri 'Dur Yolcu' sembolü ve Kilitbahir Kalesi önünden ilerleyerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İngiliz ve Hollanda Kraliyet Donanmasına ait savaş gemilerine 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botları refakat etti.

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