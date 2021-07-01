Facebook'tan skandal terör örgütü YPG kararı! "Mavi tik" verdi
Facebook, skandal bir kararla terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin hesabına "mavi tik" verdi. Böylelikle Facebook, sadece tanınmış kişilere ve kuruluşlara verdiği ayrıcalığı, terör örgütü YPG'ye de vererek örgütü tanımış oldu.
Mark Zuckerberg'in kurucusu ve CEO'su olduğu Facebook, terör örgütü YPG'nin terör propagandası yaptığı sayfasına "mavi tik" verdi.
Sayfanın yaklaşık 580 bin takipçisi bulunuyor.
YPG'ye daha önce verilen mavi tik, 2015 yılında Türkiye'nin tepkisi sonrası kaldırılmıştı.
ÖRGÜTÜ MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ
Facebook, sadece tanınmış kişilere (sporcular, sanatçılar, siyasiler, gazeteciler vb.) ve kuruluşlara (medya organları, spor kulüplerine, STK'lar vb.) verdiği mavi tik'i, YPG'ye de vererek, örgütü tanımış oldu.
Facebook ve Twitter daha önce de YPG'nin uzantısı SDG'ye ve onun başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin'e (Mazlum Kobani) mavi tik vermişti.
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