30 Haziran 2021, Çarşamba
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Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Faroe Adaları'nda her yıl geleneksel olarak gerçekleşen "Grindadrap Festivali" bu yılda denizi kan gölüne çevirdi. Avcılar ellerinde kanca, bıçak ve mızraklarla hayvanların kıyıya vurmasını beklerken 175 pilot balinayı katletti. Caniler katliamı belgelemek için gönderilen bir drone'u düşürmek için ateş açtı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2021
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Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Grindadrap ve daha yaygın adı olan Grind, Faroe Adaları'nda gerçekleşen ve yaklaşık 300 yıldır süren kanlı bir gelenek olarak biliniyor. Grindadrap Festivali olarak bilinen ve balinaların balıkçılar tarafından yaralanıp kıyıya sürüklenmesiyle gerçekleştirilen bu gelenekte ortalık kan gölüne dönüyor.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÜNDEME GELDİ
Hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere pek çok dernek ve kar amacı gütmeyen kuruluş bunu durdurmak için her şeyi yapıyorsa da buna engel olamıyorlar. Bu yıl gerçekleşen festivalde ise pek çok kişi sosyal medya üzerinden konuyu gündeme getirdi.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Bir balina avı, yalnızca balinalar tesadüfen görüldüğünde ve sığ koyların ve kumsalların kıyılarına inebilecek kadar karaya indiklerinde gerçekleşiyor. Grindadrap'da ise deniz yine kanlar içinde kaldı. Yüzlerce insan bunu izleyerek, kıyıda pilot balinaların vurmasını bekledi.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

BU TAM BİR KATLİAM
Faroe halkı Grind konusunda bölünmüş durumda. Bir kısmı bunun bir katliam olduğunu savunurken, bir kısmı da yabancı medyayı ve sivil toplum örgütlerini saygı duymaya çağırıyor. Bunun sebebi ise adanın balıkçılığın merkezi olması ve balina etinin yenmesi oluyor.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

6 BİN 500'DEN FAZLA BALİNA VE YUNUS KATLETTİLER
Sea Shepherd Conservation Society, son on yılda 6 bin 500'den fazla balina ve yunusun ölümüne neden olan uygulamanın sürdürülemez ve 'barbarca' olduğunu savunuyor. Birkaç gün önce avcılar, sahile doğru balina sürüsünü yakalamak için yaklaşık 20 tekneye açıldılar.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Öldürme aletlerini, kancalarını, mızraklarını ve bıçaklarını alan bu avcılar orada 52 pilot balina öldürdüler. Kıyıya vuran balinaların ardından iş makineleri bu canlıları kan gölünden çıkarıyor.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

PEK ÇOK KURULUŞ KAMPANYA DÜZENLİYOR
Günler süren kan gölünün ardından ise herkes normal yaşantısına dönüyor. Bu festival adı altında gerçekleşen barbarlığın sona erdirilmesi için pek çok kuruluş imza kampanyası düzenliyor.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Ancak bu çılgınlık saatler sonra, güney sahilinde başka bir sürünün fark edilmesiyle çok daha farklı bir boyuta varıyor. Hvannasund kasabasına giden ekip, 123 balinanın katledildiğini öğrendi. Bunu barbarlık olarak tanımlayan STK'ler, bunun acilen sonlandırılması gereken bir festival olduğunu söylüyor.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

Sea Shepherd'ın baş işletme görevlisi Robert Read: ''Gridadráp, geçmiş bir çağın barbar bir kalıntısıdır. Adalarda kimsenin pilot balina ya da yunus ile beslenmesi gerekmiyor. Bir asır önce bitmesi gereken barbarca bir gelenek.'' diyor.

Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

DRONE'U VURMAYA ÇALIŞTILAR
Hayvanların bedenlerini iş makinesi yardımıyla temizleyen görevliler de fotoğraflara yansıyor. Öte yandan Sea Shepherd, avı kayda almak için bir drone gönderdi. Kıyı boyunca dökülen tüm balina kanından denizin nasıl koyu kırmızıya döndüğünü ortaya çıkardı. İHA, Hvannasund'daki avlanan kişilerden olduğu söylenen silahlı bir adam tarafından vuruldu.

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