Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi
Faroe Adaları'nda her yıl geleneksel olarak gerçekleşen "Grindadrap Festivali" bu yılda denizi kan gölüne çevirdi. Avcılar ellerinde kanca, bıçak ve mızraklarla hayvanların kıyıya vurmasını beklerken 175 pilot balinayı katletti. Caniler katliamı belgelemek için gönderilen bir drone'u düşürmek için ateş açtı.
Grindadrap ve daha yaygın adı olan Grind, Faroe Adaları'nda gerçekleşen ve yaklaşık 300 yıldır süren kanlı bir gelenek olarak biliniyor. Grindadrap Festivali olarak bilinen ve balinaların balıkçılar tarafından yaralanıp kıyıya sürüklenmesiyle gerçekleştirilen bu gelenekte ortalık kan gölüne dönüyor.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÜNDEME GELDİ
Hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere pek çok dernek ve kar amacı gütmeyen kuruluş bunu durdurmak için her şeyi yapıyorsa da buna engel olamıyorlar. Bu yıl gerçekleşen festivalde ise pek çok kişi sosyal medya üzerinden konuyu gündeme getirdi.
Bir balina avı, yalnızca balinalar tesadüfen görüldüğünde ve sığ koyların ve kumsalların kıyılarına inebilecek kadar karaya indiklerinde gerçekleşiyor. Grindadrap'da ise deniz yine kanlar içinde kaldı. Yüzlerce insan bunu izleyerek, kıyıda pilot balinaların vurmasını bekledi.
BU TAM BİR KATLİAM
Faroe halkı Grind konusunda bölünmüş durumda. Bir kısmı bunun bir katliam olduğunu savunurken, bir kısmı da yabancı medyayı ve sivil toplum örgütlerini saygı duymaya çağırıyor. Bunun sebebi ise adanın balıkçılığın merkezi olması ve balina etinin yenmesi oluyor.
6 BİN 500'DEN FAZLA BALİNA VE YUNUS KATLETTİLER
Sea Shepherd Conservation Society, son on yılda 6 bin 500'den fazla balina ve yunusun ölümüne neden olan uygulamanın sürdürülemez ve 'barbarca' olduğunu savunuyor. Birkaç gün önce avcılar, sahile doğru balina sürüsünü yakalamak için yaklaşık 20 tekneye açıldılar.
Öldürme aletlerini, kancalarını, mızraklarını ve bıçaklarını alan bu avcılar orada 52 pilot balina öldürdüler. Kıyıya vuran balinaların ardından iş makineleri bu canlıları kan gölünden çıkarıyor.
PEK ÇOK KURULUŞ KAMPANYA DÜZENLİYOR
Günler süren kan gölünün ardından ise herkes normal yaşantısına dönüyor. Bu festival adı altında gerçekleşen barbarlığın sona erdirilmesi için pek çok kuruluş imza kampanyası düzenliyor.
Ancak bu çılgınlık saatler sonra, güney sahilinde başka bir sürünün fark edilmesiyle çok daha farklı bir boyuta varıyor. Hvannasund kasabasına giden ekip, 123 balinanın katledildiğini öğrendi. Bunu barbarlık olarak tanımlayan STK'ler, bunun acilen sonlandırılması gereken bir festival olduğunu söylüyor.
Sea Shepherd'ın baş işletme görevlisi Robert Read: ''Gridadráp, geçmiş bir çağın barbar bir kalıntısıdır. Adalarda kimsenin pilot balina ya da yunus ile beslenmesi gerekmiyor. Bir asır önce bitmesi gereken barbarca bir gelenek.'' diyor.
DRONE'U VURMAYA ÇALIŞTILAR
Hayvanların bedenlerini iş makinesi yardımıyla temizleyen görevliler de fotoğraflara yansıyor. Öte yandan Sea Shepherd, avı kayda almak için bir drone gönderdi. Kıyı boyunca dökülen tüm balina kanından denizin nasıl koyu kırmızıya döndüğünü ortaya çıkardı. İHA, Hvannasund'daki avlanan kişilerden olduğu söylenen silahlı bir adam tarafından vuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Okul LGS tercih robotu: 2021 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak? MEB LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?
- MEB 2021 lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama! LGS lise taban-tavan puanlar listesi açıklandı
- MEB açıkladı! LGS birincisi kim oldu? LGS'de kaç kişi birinci oldu? 2021 LGS kaç kişi full yaptı? 500 tam puan...
- MEB son dakika: 2021 LGS başarı sıralaması açıklandı mı? LGS YEP yüzdelik dilim nedir, nasıl hesaplanır?
- LGS okul puanları açıklandı mı? 2021 LGS lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları nedir? MEB son açıklamalar
- LGS'ye kaç kişi girdi? 2021 LGS sınavına kaç kişi başvurdu? İşte MEB merkezi sınav istatistikleri
- LGS tercih kılavuzu 2021: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Lise tercihleri ne zaman?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS sonuçları sorgulama ekranı! MEB 2021 LGS sınav sonuçları nereden, nasıl görüntülenir?
- LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
- 92. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 92. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
- Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- SSK - Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Elinizi çabuk tutun! Borcun büyük bölümü silinecek...