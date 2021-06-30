Her yer kan gölüne döndü! Caniler ellerinde mızrak ve bıçaklarla bekledi

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GÜNDEME GELDİ

Hayvan hakları savunucuları başta olmak üzere pek çok dernek ve kar amacı gütmeyen kuruluş bunu durdurmak için her şeyi yapıyorsa da buna engel olamıyorlar. Bu yıl gerçekleşen festivalde ise pek çok kişi sosyal medya üzerinden konuyu gündeme getirdi.