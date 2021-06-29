İspanya'da kritik görüşme: İspanya Başbakanı Sanchez Katalonya liderini ağırladı

Aragones, iki liderin kendi hükümetlerinden delegasyonların "yeni bir müzakere turu" başlatmak için eylülde bir araya gelmesi konusunda anlaştığını da sözlerine ekledi.

Sanchez daha önce bir bölgenin bağımsızlık referandumunun anayasaya aykırı olduğunu ve ilerlemenin yolunun sosyal ve ekonomik konulara odaklanarak Katalanların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söylemişti.