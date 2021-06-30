Son dakika: Kanada’da termometreler 49,5 dereceyi gösterdi! Aşırı sıcaklıklar 233 kişiyi öldürdü

Polis çavuşu Steve Addison, "Vancouver hiç böyle bir sıcaklık yaşamadı ve ne yazık ki onlarca insan bu yüzden ölüyor. Şehirdeki ani ölüm çağrıları üç kattan fazla arttı. Memurlarımız zayıf, ancak hala insanları güvende tutmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.