29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'den Türkiye açıklaması

İngiltere'den Türkiye açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur” dedi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
ABONE OL
İngiltere'den Türkiye açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye sınırsız insani erişime acilen ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 2533 yenilenmeli ve genişletilmelidir. Bunu bugün diğer küresel güvenlik konularının yanı sıra Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Libya'dan Afganistan'a ve Irak'a kadar Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA