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Rusya'dan son dakika açıklaması! Delta Plus varyantı kabusu hızla dünyaya yayılıyor! Delta Plus varyantı nedir?

İlk olarak Hindistan'da görülen ve diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığı, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığı tespit edilen Delta Plus varyantının Rusya'da da görüldüğü açıklandı. Rusya'da düzenlenen basın toplantısında Delta Plus varyantının bir kadında görüldüğü açıklanırken hastanın son durumu hakkında da bilgi verildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Rusya'dan son dakika açıklaması! Delta Plus varyantı kabusu hızla dünyaya yayılıyor! Delta Plus varyantı nedir?

Rusya'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan "Delta plus" varyantının ilk kez tespit edildiği bildirildi.

BU GERÇEKTEN DELTA PLUS VARYANTI

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ve İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin toplantı düzenledi.

Popova, burada yaptığı konuşmada, ülkede "Delta plus" varyantına rastlandığına dair bilgileri denetlediklerini belirterek "Bu yöndeki bilgi doğrulandı. Bu, gerçekten Delta plus varyantı." dedi.

HASTALIĞI HAFİF ATLATTI

Bu varyanta bir kadında rastlandığını aktaran Popova, "Kadın, hastalığı hafif atlattı." ifadesini kullandı. Popova, bu durumda vatandaşların Kovid-19'a karşı aşılanmasının önemini vurguladı.

BASKIN HALE GELMESİ ENDİŞE VERİYOR

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "endişe verici" olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

"ENDİŞE VARYANTI"

Hindistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu ifade etti..

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