BioNTech ve Sinovac aşısından sonra Sputnik V de devreye giriyor! Peki delta varyantına ne kadar etkili?
Türkiye'de BioNTech ve Sinovac aşıları uygulanmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Sağlık Bakanlığı bu iki aşının dışında Rusya'nın geliştirdiği ve dünyada ilk kez tescil edilen Sputnik V aşısını önümüzdeki haftalarda devreye sokmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yüz binlerce doz aşının ülkemize ulaştığı ve incelemelerinin sürdüğü açıklanmıştı. Peki, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısının, Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan ve DSÖ tarafından 'delta' ismiyle tanımlanan yeni varyanta karşı koruyuculuk oranı ne? İşte Gamelaya Enstitüsü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları ve aşının yeni varyanta karşı koruyuculuk oranı...
İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili sevindiren haber geldi. Sputnik V aşısının, delta mutasyonuna karşı yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı.
DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 90 ETKİLİ
Rusya'da, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Rus bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V, CoviVac ve EpiVacCorona aşıları uygulanmaya devam ederken, tüm aşılama ve tedbirlere rağmen Kovid-19'un Delta mutasyonunun vaka ve can kaybı sayılarında artışa neden olması yetkilileri harekete geçirdi.
Dünyanın ilk tescilli aşısı olma özelliğini taşıyan Sputnik V aşısının geliştiricisi Gamaleya Enstitüsü'nün Direktör Yardımcısı Denis Logunov yaptığı açıklamada, Sputnik V aşısının Kovid-19'a karşı etkinlik oranının yüzde 92, Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranının ise yüzde 90 dolaylarında olduğunu kaydetti.
Logunov, "Delta mutasyonunda aşının etkisinde hafif bir azalma görüyoruz. Bu, Sputnik V aşısında yüzde 2,6 dolaylarında bir azalma. Bu oran, yabancı aşılarda 3 ile 5 oranları arasında değişiyor. Aşının Delta mutasyonuna karşı etkinlik oranı yüzde 90 dolaylarında" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Logunov, enstitü olarak tüm verileri topladıklarını ve toplanan verileri istatistiksel olarak devletin sağlık sistem veri tabanına işlediklerini belirtti.
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