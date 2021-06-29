Fransa'da 'delta' paniği! Yeni vakaların yaklaşık yüzde 20’sinde görüldü

Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerin nüfusun yüzde 3'ünü ancak Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 35'ini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, aşı olmayan kişilerin aşı olanlara göre hastalığı bulaştırma oranının 12 kat fazla olduğu vurgulandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 28 Haziran verilerine göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 770 bin 530, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı 111 bin 41 oldu.