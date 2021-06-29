Kanada'dan flaş karar: 2035 yılından itibaren akaryakıtlı otomobiller tarih olacak
Son dakika haberleri... Dünyada akaryakıtlı otomobillerin devri sona eriyor. Kanada, elektrikli otomobillere geçiş için tarih verdi. Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra, düzenlediği basın toplantısında, 2035 yılı itibarıyla ülkede tüm yeni binek otomobiller ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olacağını duyurdu.
Kanada trafiğine yeni çıkacak otomobiller ile hafif ticari araçların 2035 yılından itibaren elektrikli olacağı açıklandı.
Federal Çevre Bakanı Jonathan Wilkinson da hedeflerine ulaşmak için yakıt verimliliği konusunda ABD ile birlikte çalışacaklarını ve yeni düzenleyici önlemler konusunda taraflara danışacaklarını ifade etti.
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