Son dakika: Yeni salgın kabusu! Koronavirüsten kurtulanlar bu hastalığa yakalanıyor

Doktor Akshay Nair, Wankhede'ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi. Nair, "Tüm dokuyı, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm igözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların ayatlarını kurtaramayız" dedi.