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ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek için bahanesi kalmadı

ABD daha önce birok kez YPG'ye desteklerinin 'DEAŞ'la mücadele kapsamında' olduğunu dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini dünyaya anlatacak. Uzmanlar "ABD'nin YPG'ye destek verecek bahanesi kalmayacak" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek için bahanesi kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'deki görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki gerilim noktalarının diyalog ile aşılması yönünde irade ortaya konuldu. Ankara-Washington hattındaki en büyük anlaşmazlık olarak öne çıkan ABD'nin terör örgütü YPG'ye olan desteği konusunda, Washington'ın öne sürdüğü "Onlar DEAŞ'la savaşıyor" bahanesi de işlerliğini yitiriyor.

ANLAŞMAZLIKLAR KONUŞULMALI

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan diplomatik kaynaklar, terör örgütü DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, özellikle Suriye'de DEAŞ varlığının sona ermesiyle ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermek için hiçbir bahanesinin kalmayacağını kaydediyor.

Ankara, her toplantıda bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne destek verilerek yok edilemeyeceğini ifade ediyor. Kaynaklar, ABD ile müzakerelerde işbirliği alanlarına odaklanıldığını, ancak Türk tarafının "Anlaşmazlıkları da konuşmalıyız, bu konuları aşmazsak işbirliği yapılan alanlarda tıkanmalar yaşanabilir" anlayışında olduğunu söylüyor.

DÜNYAYA ANLATILACAK

Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesi ile 4 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın Roma'da DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısına katılarak Türkiye'nin terör örgütü ile mücadelesini dünyaya anlatacak. Pazartesi günü kısıtlı katılımlı Suriye toplantısına da katılacak olan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye halkına yönelik insani yardımları ve terörle mücadeleye yönelik harekatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

TERÖRLE İŞBİRLİKLERİ SONA ERMELİ

İkili ve heyetler arası görüşmelerde DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiği, terör örgütü YPG/ PKK'nın asıl amacının Suriye'yi bölmek ve NATO ile Avrupa'nın sınırında teröristler tarafından kontrol edilen bir bölge oluşturmak olduğu konularının ele alındığı ifade ediliyor. Masada başta müttefikleri olmak üzere teröristlere destek veren her unsura karşı haklı mücadelesini ödünsüz sürdüren Türkiye, terör örgütleri ile sahadaki mücadelesini de aynı kararlılıkla devam ettiriyor.

Türk güvenlik güçleri önümüzdeki dönemde de hem terör örgütü YPG/ PKK'nın hem de terör örgütü DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasına yönelik adımlarını sürdürecek.

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