ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek için bahanesi kalmadı

TERÖRLE İŞBİRLİKLERİ SONA ERMELİ

İkili ve heyetler arası görüşmelerde DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiği, terör örgütü YPG/ PKK'nın asıl amacının Suriye'yi bölmek ve NATO ile Avrupa'nın sınırında teröristler tarafından kontrol edilen bir bölge oluşturmak olduğu konularının ele alındığı ifade ediliyor. Masada başta müttefikleri olmak üzere teröristlere destek veren her unsura karşı haklı mücadelesini ödünsüz sürdüren Türkiye, terör örgütleri ile sahadaki mücadelesini de aynı kararlılıkla devam ettiriyor.