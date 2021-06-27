ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek için bahanesi kalmadı
ABD daha önce birok kez YPG'ye desteklerinin 'DEAŞ'la mücadele kapsamında' olduğunu dile getirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İtalya'nın başkenti Roma'da Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelesini dünyaya anlatacak. Uzmanlar "ABD'nin YPG'ye destek verecek bahanesi kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Brüksel'deki görüşmelerinin ardından iki ülke arasındaki gerilim noktalarının diyalog ile aşılması yönünde irade ortaya konuldu. Ankara-Washington hattındaki en büyük anlaşmazlık olarak öne çıkan ABD'nin terör örgütü YPG'ye olan desteği konusunda, Washington'ın öne sürdüğü "Onlar DEAŞ'la savaşıyor" bahanesi de işlerliğini yitiriyor.
ANLAŞMAZLIKLAR KONUŞULMALI
Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan diplomatik kaynaklar, terör örgütü DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, özellikle Suriye'de DEAŞ varlığının sona ermesiyle ABD'nin terör örgütü YPG'ye destek vermek için hiçbir bahanesinin kalmayacağını kaydediyor.
Ankara, her toplantıda bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne destek verilerek yok edilemeyeceğini ifade ediyor. Kaynaklar, ABD ile müzakerelerde işbirliği alanlarına odaklanıldığını, ancak Türk tarafının "Anlaşmazlıkları da konuşmalıyız, bu konuları aşmazsak işbirliği yapılan alanlarda tıkanmalar yaşanabilir" anlayışında olduğunu söylüyor.
DÜNYAYA ANLATILACAK
Terör örgütü DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ordu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kararlı mücadelesi ile 4 binden fazla DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yarın Roma'da DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısına katılarak Türkiye'nin terör örgütü ile mücadelesini dünyaya anlatacak. Pazartesi günü kısıtlı katılımlı Suriye toplantısına da katılacak olan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye halkına yönelik insani yardımları ve terörle mücadeleye yönelik harekatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
TERÖRLE İŞBİRLİKLERİ SONA ERMELİ
İkili ve heyetler arası görüşmelerde DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiği, terör örgütü YPG/ PKK'nın asıl amacının Suriye'yi bölmek ve NATO ile Avrupa'nın sınırında teröristler tarafından kontrol edilen bir bölge oluşturmak olduğu konularının ele alındığı ifade ediliyor. Masada başta müttefikleri olmak üzere teröristlere destek veren her unsura karşı haklı mücadelesini ödünsüz sürdüren Türkiye, terör örgütleri ile sahadaki mücadelesini de aynı kararlılıkla devam ettiriyor.
Türk güvenlik güçleri önümüzdeki dönemde de hem terör örgütü YPG/ PKK'nın hem de terör örgütü DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasına yönelik adımlarını sürdürecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS kalem silgi verilecek mi 2021? YKS sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu? Yanında bulunması gerekenler...
- Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...
- Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...
- YKS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek? 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- Sazlıdere Barajı nerede? Kanal İstanbul projesi temel atma töreni nerede yapılacak? Harita konumu...
- YKS TYT yorumları: 2021 YKS sınavı zor muydu, kolay mıydı? Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri testi nasıldı?
- YKS TYT soruları ve cevapları bugün açıklanır mı? 2021 YKS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2021 YKS sınavı kaç net kaç puan getirir? ÖSYM açıklamaları...
- YKS baraj puanı 2021: YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı kazanmak için kaç puan gerekir?
- YKS sınavı başarı duası: 2021 üniversite sınavından yüksek almak için hangi dualar okunur? İşte sınav kazanma duası
- YKS 2. ve 3. oturum ne zaman yapılacak? AYT YDT sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM takvimi!