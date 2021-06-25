Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki! "Yunan tarafının ihlallerini ellerimiz bağlı izlemeyiz"

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, bakanlıktaki bilgilendirme toplantısında konuştu. Bilgiç, Kabil Uluslararası Havalimanı'nın korunmasında Türkiye'nin aldığı sorumluluğa işaret etti ve ABD'li heyetle devam eden görüşme trafiğine ilişkin açıklama yaptı:

AFGAN HALKIYLA İSTİŞARE EDİYORUZ



"NATO'nun Kabil'deki temsilciliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi yaklaşımı var. Havalimanı güvenliği çok önemli. Bazı büyükelçiliklerin kapandığına dair haberler alıyoruz. Bu sorumluluğu devam ettirmek istiyoruz. Ancak adil bir külfet paylaşımı istiyoruz. ABD'den bir heyet Milli Savunma Bakanlığı ile temas içinde. Konuyu Afgan halkıyla da istişare ediyoruz."

Bilgiç, ABD ile S-400 görüşmelerinin sürdüğüne değinerek, "Başkan Biden ile görüşmede bu konu da gündeme geldi. Daha önce ABD sistemi almak istedik ama alamadık. Temsilci geldiğinde bu konu açılmadı. Bizim bu konuya ilişkin görüşlerimiz ABD'ye iletilmiş durumda" dedi.

"ABD İLE İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMALARI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇECEK"

Bilgiç, "Erdoğan ile Biden görüşmesinde ikili diyalog mekanizması oluşturuldu mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Biden ile görüşmede bu yönde irade ortaya konuldu. Önümüzdeki dönemde iş birliği mekanizmaları hayata geçirilecek. Sayın bakanımız da muhatabıyla irtibatını sürdürüyor."

BERLİN KONFERANSI'NDA LİBYA VURGUSU

Bilgiç, "Berlin Konferansı'nda Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." dedi.

"ATİNA'NIN İHLALLERİNİ ELLERİMİZ BAĞLI ŞEKİLDE&NBSP;İZLEMEMİZ BEKLENMEMELİDİR"

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Atina Mutabakatına bağlı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir."

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı son dakika açıklamasında "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir." ifadelerini kullandı.

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