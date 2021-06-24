Son dakika: Vaka ve vefat sayıları ocak ayından bu yana zirveyi gördü! Rusya'da Delta varyantı şoku

VEFAT SAYISI YÜKSELİYOR

Rusya Korona Virüsle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 182 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 388 bin 695'e ulaştığı kaydedildi. Son 24 saatte 568 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 28 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.

Son verilerle birlikte salgının başlangıcından bu yana Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131 bin 463'e çıktı. Hastanelerde tedavi gören Covid-19 hastalarının sayısı 341 bin 617 olarak açıklanırken, 13 bin 505 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği belirtildi.