Son dakika: İngiltere'de 1976'dan bu yana ilk! Ölümler doğumları geçti
Son dakika...İngiltere'de geçen yıl 1976'dan bu yana ilk kez doğumlardan daha fazla ölüm kaydedildi. İstatistikçiler, geçen yıl ölüm rakamlarındaki yüzde 13'lük artışı Kovid-19 salgınına bağlıyor.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, geçen yıl yaklaşık 690 bin ölüm gerçekleşirken, buna karşılık, 683 binden fazla doğum meydana geldi. Böylelikle, 1890'ların sonlarından bu yana ikinci kez ölüm oranları doğumları geride bıraktı.
Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ölümlerde keskin bir artışa neden olduğu İngiltere'de son 10 yılda doğum oranları düşme eğilimi gösteriyor.
Bunun nedenleri arasında, daha önce İngiltere doğumlu annelerden daha fazla çocuğa sahip olma eğiliminde olan ve doğum oranlarını yükselten genç göçmenlerin de artık daha az çocuğa sahip olma isteği yer alıyor.
Öte yandan, ülke nüfusunun artması ve yaşlanması da son yıllarda ölümlerin sayısının yükselmesinin nedenleri arasında gösteriliyor.
İstatistikçiler, geçen yıl ölüm rakamlarındaki yüzde 13'lük artışı Kovid-19 salgınına bağlıyor.
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