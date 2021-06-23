Yüksekova'da dolunay güzelliği
Türkiye'nin doğa harikalarını barındıran Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden görülen dolunay hayran bıraktı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi.
DÜNYA İHA
Yüksekova'nın semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi.
Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.
Dolunayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen Ferdi Düzen, "Dolunay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi keyif veriyor" dedi.
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