Yüksekova'da dolunay güzelliği

Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti.

Dolunayın güzelliğini evinin balkonundan izleyen Ferdi Düzen, "Dolunay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi keyif veriyor" dedi.