Kim Yo Jong ABD'ye sert çıktı: Onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağım

ABD'nin beklentilerinin boşa çıkacağına işaret eden Yo Jong, "Bir Kore atasözü der ki; 'bir rüyada en önemli şey onu görmek değil yorumlamaktır'. Görünüşe göre, ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta, ABD tarafıyla "hem diyalog hem de karşılaşmaya" hazır olunması çağrısında bulunmuştu.