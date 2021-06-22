Kim Yo Jong ABD'ye sert çıktı: Onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağım
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong'dan ABD'nin müzakere beklentileri hakkında son dakika açıklaması geldi. Jong, "onları daha büyük bir hayal kırıklığına uğratacağını" söylerken, ABD ile diplomasinin yeniden başlaması beklentilerini reddetti.
Yo Jong, ABD'nin, müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu cevap almayı umduğu söylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Yo Jong, ABD tarafının, Kuzey Kore'nin kendileri ile diyalog için sinyal verdiği ve müzakerelerin tahmin edilenden daha erken gerçekleşebileceğine dair kanısının yanlış olduğunu kaydetti.
ABD'nin beklentilerinin boşa çıkacağına işaret eden Yo Jong, "Bir Kore atasözü der ki; 'bir rüyada en önemli şey onu görmek değil yorumlamaktır'. Görünüşe göre, ABD, durumu kendisini teselli edecek şekilde yorumluyor." ifadesini kullandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen hafta, ABD tarafıyla "hem diyalog hem de karşılaşmaya" hazır olunması çağrısında bulunmuştu.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Jong-un'un ifadelerini ABD ile müzakereler açısından "ilginç sinyal" olarak değerlendirmişti.
Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim da Pyongyang yönetiminin nükleer programı ve durdurulan görüşmeler hakkında Güney Koreli ve Japon yetkililerle görüşmesinin ardından ABD'nin müzakere tekliflerine yakında Kuzey tarafından olumlu bir cevap almayı umduğunu söylemişti.
ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER
Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.
İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.
İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.
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