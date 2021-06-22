Filipinler'de koronavirüs aşısı olmayana hapis cezası!
Son dakika haberine göre; Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, Filipinler'de Devlet Başkanı Duterte'nin yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı. Duterte, Filipinler vatandaşı olup aşı yaptırmak istemeyen kişileri hapse attırmakla tehdit etti.
Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor. Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 249 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 364 bin 239'a çıktı.
Son 24 saatte 128 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 23 bin 749'a çıktı, 1 milyon 284 bin 643 kişi iyileşti.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.
The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.
Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım." ifadesini kullandı.
Bu sözünün ardından Duterte, "Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var." dedi.
Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti.
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