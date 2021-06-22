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Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

Bilim insanları gelecek yıllarda küresel ısınmayla birlikte koronavirüs benzeri hastalıklarda artış yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Güney Amerika'da yaygın olarak görülen Leishmania adlı et yiyen bir parazitin, ABD'de de görülmeye başlandığı açıklandı. Son derece tehlikeli olan parazitin ölüme neden olduğu da vurgulandı. Öte yandan parazitin farklı türleri Türkiye'de de görüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

Bilim insanları küresel ısınma nedeniyle Leismania adlı bir et yiyen parazitin, daha önce hiç görülmeyen bölgelerde ortaya çıktığı konusunda uyardı. Araştırmacılar, parazitin Güney Amerika'da görülen ölümcül türünün ABD'nin Teksas ve Oklahama eyaletlerinde tespit edildiğini ve Florida'ya yol aldığını açıkladı.


Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

KÜRESEL ISINMA İLE ZOONATİK HASTALIKLAR ARASINDA DOĞRUDAN BİR BAĞLANTI VAR
Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nde ekoloji profesörü olan Víctor Sánchez-Cordero, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinin zoonotik hayvan kökenli hastalıkların ortaya çıkmasıyla güçlü bir bağlantısı var. Yakında ABD'de insan leishmaniasis vakalarının ortaya çıkma olasılığı var" diye konuştu.

Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

FARKLI TÜRLERİ TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ
Leishmaniasis, tropik, subtropik ve güney Avrupa'nın bazı bölgelerinde görülen bir hastalığa deniliyor. Temelde 2 tip hastalıktan sorumlu olan parazit, daha önce Türkiye'de tespit edildi.


Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

Türkiye'de parazitin Leismania donovani donovani ve Leismania donovani infantum türleri iç organlarda zarar neden olduğu için özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Ege, Akdeniz ve Trakya'da bulunan hastalık hayvanları ve insanları etkiliyor.

Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

ŞARK ÇIBANI HAKKINDA
Genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ortaya çıkan ve Şark Çıbanı diye bilinen hastalığı da Leismania paraziti neden oluyor. Şark çıbanı öldürücü bir hastalık değil ancak, tedavi edilmediği zaman ömür boyu kalıcı yara izlerine neden olabiliyor.


Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

GÜNEY AMERİKA'DA GÖRÜLEN TÜRLER ÖLÜMCÜL
Ancak, Güney Amerika'da görülen Amerikan Leishmania türleri (L. donovani chagas, L. braziliense, vb.) ölümcül olarak kabul ediliyor. . Bu bölgelere ziyaret edecek insanların mutlaka koruyucu tedavileri yaptırmaları ve sineklere dikkat etmeleri gerekiyor.

Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

Araştırmacılar, ABD'ye giren bu parazitlerin birkaç on yıl içinde ülkeyi etkisi altına almasından endişeleniyor.

Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

Bununla birlikte parazit, Leishmania'nın ABD'ye yolculuk ettiği 2010'dan beri araştırmacıların radarlarında bulunuyor.

Et yiyen parazit alarmı! Türkiye'de de görüldü

National Library of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, dünya genelindeki İklim değişikliği zararlı türlerin giderek daha fazla artmasına neden oluyor.

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